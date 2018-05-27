У Луганській області під час обстрілу загинули двоє спецназівців "Альфи"

СБУ повідомила про загибель своїх співробітників

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в Луганській області при обстрілі загинули два співробітника Служби безпеки України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції Об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А", ще один важко поранений", - йдеться в повідомленні.

В СБУ уточнили, що загинули підполковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов.

Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група... Опубліковано Служба безпеки України 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинув один військовий, ще четверо отримали поранення. Противник здійснив провокації в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське в Луганській області. Активні бойові дії тривали також у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка та Широкине.