В Луганской области после обстрела обрушился дом: трое погибших

Три человека погибли и одна женщина выжила после обрушения дома в Попасной. В момент обрушения жители прятались от обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но именно в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие до самого подвала. Людей завалило", - пишет он.
После обвала дом загорелся. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни.
"Одна женщина выжила", – добавил Гайдай.
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