В Луганской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

В населенном пункте Попасная Луганской области обнаружили тайник, в котором хранилось оружие и боеприпасы. Его нашли в одном из заброшенных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В субботу, 13 февраля, сотрудники СБУ вместе с кинологами Нацгвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. Возле ворот силовики наткнулись на растяжку с гранатой Ф-1, которую изначально удалось обнаружить служебному псу.

В ходе осмотра территории у дома были найдены оружие и боеприпасы. О количестве и видах найденных предметов не сообщается.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.