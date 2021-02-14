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В Луганской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Новина українською → Луганская область, Воскресенье 14 февраля 2021 20:56
В Луганской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами Фото: обнаруженные боеприпасы (ngu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В населенном пункте Попасная Луганской области обнаружили тайник, в котором хранилось оружие и боеприпасы. Его нашли в одном из заброшенных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В субботу, 13 февраля, сотрудники СБУ вместе с кинологами Нацгвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. Возле ворот силовики наткнулись на растяжку с гранатой Ф-1, которую изначально удалось обнаружить служебному псу.

В ходе осмотра территории у дома были найдены оружие и боеприпасы. О количестве и видах найденных предметов не сообщается.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В декабре 2020 года сообщалось, что Служба безопасности Украины в Луганской области выявила скрытый арсенал боевиков. В нем наемники РФ держали военные средства поражения и взрывчатые вещества.

Также в конце ноября военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами.

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Новости Украины Происшествия Луганск тайник с оружием
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