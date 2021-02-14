У Луганській області виявили схрон зі зброєю та боєприпасами

У населеному пункті Попасна Луганської області виявили схрон, в якому зберігалася зброя і боєприпаси. Його знайшли в одному з покинутих будинків.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

У суботу, 13 лютого, співробітники СБУ разом з кінологами Нацгвардії перевіряли двір одного з покинутих будинків. Біля воріт силовики натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку спочатку вдалося виявити службовій собаці.

В ході огляду території біля будинку було знайдено зброю і боєприпаси. Про кількість і види знайдених предметів не повідомляється.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Пізніше прибули фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій.