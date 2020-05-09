В Луганской области нашли арсенал боевиков

В пятницу, 8 мая, пограничники вместе с правоохранителями обнаружили арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ведомства, арсенал нашли во время санкционированного обыска по месту жительства лица, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Мужчина в июне 2014 года добровольно вступил в ряды боевиков, где находится по сегодня. Обыски прошли в селе Бахмутка Новоайдарского района.

В тайнике правоохранители обнаружили военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий на РПГ, а в доме обнаружили военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом.

"В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты свыше 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЕМ", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители нашли и изъяли схрон оружия в Волновахском районе. Схрон боевиков находился вблизи железнодорожного полотна. Оружие могли использовать для совершения диверсий.