В Луганской области до конца 2022 года больше половины дорог будут отремонтированы

"Всего по программе президента Украины "Большая стройка" в течение 2020, 2021 и 2022 годов капитальный и текущий ремонт будет завершен на 650 километрах дорог", - говорится в сообщении ОГА.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олега Кравцова, в 2014-2016 годах в области не отремонтировали ни одной дороги государственного значения. А 2017-2019 годах - лишь 44 км.

Со стартом "Большой стройки" началось масштабное восстановление дорог: в 2020 году отремонтировали 136 км, в 2021 году - 225 км. В следующем году планируют ремонт 288 км дорог.

На восстановленных дорогах государственного значения установят четыре метеорологических станции.

"Будет установлено табло, показывающее температуру дорожного покрытия, воздуха, направление ветра, а зимой - еще уровень скользкости на дороге. Информация будет поступать на диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог в Луганской области, что позволит оперативно реагировать на капризы погоды", - отметил Олег Кравцов.

Метеорологические станции установят на дороге Н-21 при выезде из города Старобельск, по направлению Н-26, в Станице Луганской и на дороге Р-66 при выезде из Лисичанска.