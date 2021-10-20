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В Луганской области до конца 2022 года больше половины дорог будут отремонтированы

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Донбасс, Среда 20 октября 2021 10:17
В Луганской области до конца 2022 года больше половины дорог будут отремонтированы Фото: в Луганской области до конца 2022 года больше половины дорог будут отремонтированы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

К концу следующего года в Луганской области планируют отремонтировать более половины дорог государственного значения. На восстановленных трассах также установят 4 метеорологические станции. Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Всего по программе президента Украины "Большая стройка" в течение 2020, 2021 и 2022 годов капитальный и текущий ремонт будет завершен на 650 километрах дорог", - говорится в сообщении ОГА.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олега Кравцова, в 2014-2016 годах в области не отремонтировали ни одной дороги государственного значения. А 2017-2019 годах - лишь 44 км.

Со стартом "Большой стройки" началось масштабное восстановление дорог: в 2020 году отремонтировали 136 км, в 2021 году - 225 км. В следующем году планируют ремонт 288 км дорог.

На восстановленных дорогах государственного значения установят четыре метеорологических станции.

"Будет установлено табло, показывающее температуру дорожного покрытия, воздуха, направление ветра, а зимой - еще уровень скользкости на дороге. Информация будет поступать на диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог в Луганской области, что позволит оперативно реагировать на капризы погоды", - отметил Олег Кравцов.

Метеорологические станции установят на дороге Н-21 при выезде из города Старобельск, по направлению Н-26, в Станице Луганской и на дороге Р-66 при выезде из Лисичанска.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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