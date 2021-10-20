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У Луганській області до кінця 2022 року більше половини доріг будуть відремонтовані

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Донбас, Середа 20 жовтня 2021 10:17
У Луганській області до кінця 2022 року більше половини доріг будуть відремонтовані Фото: в Луганській області до кінця 2022 року найбільше половини доріг будуть відремонтовані (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця наступного року в Луганській області планують відремонтувати більше половини доріг державного значення. На відновлених трасах також встановлять 4 метеорологічні станції. Роботи проведуть у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

"Всього за програмою президента України "Велике будівництво" упродовж 2020, 2021 та 2022 років капітальний та поточний ремонт буде завершено на 650 кілометрах доріг", - йдеться у повідомленні ОДА.

За словами заступника начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олега Кравцова, у 2014-2016 роки в області не відремонтували жодної дороги державного значення. А 2017-2019 роках - лише 44 км.

Зі стартом “Великого будівництва” розпочалось масштабне відновлення доріг: у 2020 році відремонтували 136 км, у 2021 році - 225 км. Наступного року планують ремонт 288 км доріг.

На відновлених дорогах державного значення встановлять чотири метеорологічних станції.

"Буде влаштоване табло, яке показуватиме температуру дорожнього покриття, повітря, напрямок вітру, а узимку - ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходитиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних доріг у Луганській області, що дозволить оперативніше реагувати на примхи погоди", - зазначив Олег Кравцов.

Метеорологічні станції встановлять на дорозі Н-21 при виїзді із міста Старобільськ, за напрямком Н-26, у Станиці Луганській та на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих.

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