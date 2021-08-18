В Луганской области ко Дню независимости завершится ремонт 40 км трассы "Старобельск - Луганск - Донецк"

На участке трассы Н-21 от Старобельска до Штормового завершен ремонт, который проходил в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На дороге уже нанесена разметка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автодорог в Луганской области.

40 км трассы будут завершены ко Дню Независимости. Основные работы были выполнены еще в 2020 году, что обеспечило проезд по дороге. В текущем году завершаются все работы, включая организацию дорожного движения.

Сейчас по всему маршруту Старобельск - Новоайдар продолжается устройство тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки. На выезде из Старобельска уже подготовлена ​​площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.

Состояние дороги до старта ремонта было крайне неудовлетворительным. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника.