У Луганській області до Дня незалежності завершиться ремонт 40 км траси "Старобільськ - Луганськ - Донецьк"
На ділянці траси Н-21 від Старобільська до Штормового завершено ремонт, який проходив у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На дорозі вже нанесено розмітку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автодоріг у Луганській області.
40 км траси будуть завершені до Дня Незалежності. Основні роботи були виконані ще в 2020 році, що забезпечило проїзд дорогою. У поточному році завершуються всі роботи, включаючи роботи з організації дорожнього руху.
Наразі по всьому маршруту "Старобільськ - Новоайдар" триває влаштування тротуарів та зовнішнього освітлення у населених пунктах, через які проходить траса, встановлення дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків та нанесення дорожньої розмітки. На виїзді із Старобільська вже підготовлено майданчик для встановлення пересувного габаритно-вагового комплексу.
Стан дороги до старту ремонту був вкрай незадовільним. На деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдару дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Дорога була розбита ще під час активних бойових дій, коли нею пересувалася важка техніка.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року президентська програма охопить 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.