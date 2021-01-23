В Луганской области четыре дня подряд соблюдают перемирие, - ОБСЕ

Режим тишины в Луганской области соблюдают с 18 по 21 января. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала там ни одного нарушения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 22 января.

Кроме того, в Донецкой области за сутки Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня (все, кроме одного, взрывы неопределенного происхождения). Почти все нарушения произошли в районах к северу от Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором достигнута договоренность о перемирии с 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 6 360 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в пятницу 22 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что 21 января на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.