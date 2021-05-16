В Луганской области боевики разрушили кладбище с помощью военной техники

Боевики "ЛНР" проехали по кладбищу во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске на военной технике. Местные жители опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

По словам местных жителей, танк сошел с дороги в районе 5-й шахты возле кладбища и проехал по могилам.

"Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбиты памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все повреждено... Как после бомбежки", - пишут жители.

Отмечается, что такое на этом кладбище происходит уже второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местной "власти", однако никого к ответственности не привлекли, а людям не возместили убытки.

Кроме того, по словам местных жителей, военная техника передвигается по городским дорогам постоянно.