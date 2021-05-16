У Луганській області бойовики зруйнували кладовище за допомогою військової техніки
Бойовики "ЛНР" проїхали по кладовищу у тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську на військовий техніці. Місцеві жителі опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.
За словами місцевих жителів, танк зійшов з дороги в районі 5-ї шахти біля кладовища і проїхав по могилах.
Зазначається, що таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", однак нікого до відповідальності не притягнули, а людям не відшкодували збитки.
Крім того, за словами місцевих жителів, військова техніка пересувається міськими дорогами постійно.
Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з реактивного піхотного вогнемету обстріляли околиці Катеринівки, постраждалих немає.
Як писало РБК-Україна, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. Загалом окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.