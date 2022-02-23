В Луганской области анонсировали усиленные проверки на блокпостах

Луганская область не будет вводить режим чрезвычайного положения. Однако в регионе усилят проверки на блокпостах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая во время брифинга.
"Что касается Луганской области - все остается так же, как и было. Единственное - это то, что командование ООС ввело "красный режим". Но мы все знаем, что это такое. Это более тщательные проверки на блокпостах. Никаких дополнительных ограничений нет", - заявил Гайдай.
Глава ОГА обратился к жителям Луганской области и призвал не обращать внимание на провокации российских оккупантов.
Как сообщало РБК-Украина ранее, в СБУ заявил, что введение режима ЧП не повлияет на повседневную жизнь украинцев.
Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.