В Луганской области анонсировали усиленные проверки на блокпостах

Луганская область не будет вводить режим чрезвычайного положения. Однако в регионе усилят проверки на блокпостах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая во время брифинга .

"Что касается Луганской области - все остается так же, как и было. Единственное - это то, что командование ООС ввело "красный режим". Но мы все знаем, что это такое. Это более тщательные проверки на блокпостах. Никаких дополнительных ограничений нет", - заявил Гайдай.

Глава ОГА обратился к жителям Луганской области и призвал не обращать внимание на провокации российских оккупантов.