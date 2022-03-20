В Луганской области почти 100 тысяч человек находятся без света

В Луганской области по состоянию на 20 марта наблюдаются проблемы с газо - и электроснабжением. Без света остаются почти 100 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, полностью обесточены 26 населенных пунктов, еще в 12 пунктах электроэнергии нет частично. Без света находятся 98 364 потребителя, отключено 627 трансформаторных подстанций.

Кроме того, полностью отсутствует газ в 23 населенных пунктах, в 7 - частично. Всего без тепла остаются 35 тысяч абонентов.

"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", - говорится в сообщении.