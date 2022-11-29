В Луганській області українські військові деокупували 13 населених пунктів

Контрнаступ ЗСУ в Луганській області продовжується і на сьогодні відомо про звільнення 13 населених пунктів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Наразі деокуповано 13 населених пунктів у Луганській області. Тож незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - зазначив перший заступник голови Луганської ОВА Олексій Смирнов.

На засіданні обласного координаційного штабу з питань деокупованих територій Луганської області обговорили стан та проблемні питання проведення евакуаційних заходів зі звільнених населених пунктів.

Також було обговорено формування робочих груп для проведення розмінування, доставки гуманітарних вантажів та розгортання, за необхідності, пунктів обігріву населення на цих територіях.