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В Луганській області росіяни облаштували новий полігон

Фото: у Луганській області з'явився новий полігон окупантів (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон", - розповів він.

За словами голови ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу.

"Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій", - зазначає Лисогор.

Для довідки

Біловодськ - селище в Україні, адміністративний центр однойменної селищної громади Старобільського району Луганської області. Розташоване на річці Деркул.

Ситуація в Луганскій області

Останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених восени 2022 року населених пунктів. Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. 

Жорстокі бої наразі тривають в районі Білогорівки та Серебрянського лісу. Саме тут з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони українських військ.

В кінці квітня у Луганській області фіксувалось явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ.

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