В Луганській області росіяни облаштували новий полігон

"На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон", - розповів він.

За словами голови ОВА, у місцевості між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу.

"Місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій", - зазначає Лисогор.

Для довідки

Біловодськ - селище в Україні, адміністративний центр однойменної селищної громади Старобільського району Луганської області. Розташоване на річці Деркул.

Ситуація в Луганскій області

Останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених восени 2022 року населених пунктів. Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння.

Жорстокі бої наразі тривають в районі Білогорівки та Серебрянського лісу. Саме тут з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони українських військ.

В кінці квітня у Луганській області фіксувалось явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ.