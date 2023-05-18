В Луганській області окупанти створили табори резервістів з РФ, - Маляр

Росіяни намагаються створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України та Росії. Зокрема, поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таборів, до яких під конвоєм з РФ доставляються партії завербованих ув’язнених та заарештованих мешканців з окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю", - розповіла вона.

За даними Маляр, на сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб. З ними проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця.

"Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - додала заступник міністра оборони.

Крім того, Маляр розповіла, що в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави і затримання місцевих мешканців.

"Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами", - пояснила вона.

Як повідомлялося, колаборанти в Луганській області намагаються посилити мобілізацію в регіоні та підвищили призовний вік для чоловіків.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову мобілізацію місцевих жителів. Водночас росіяни вимагають хабаря за те, аби не потрапити до армії РФ.