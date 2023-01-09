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У Луганській області окупанти проводять рейди, щоб вилучити з обігу гривню

Фото: росіяни намагаються вилучити у Луганській області гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни намагаються заборонити обіг гривні у Луганській області. Для цього окупанти проводять рейди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням", - йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти змушують населення встановлювати цінники в рублях, тому жителі Луганської області переходять на безготівкову оплату. Водночас росіяни вилучають термінами й погрожують штрафами за оплату українськими гривнями.

"Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - додали в ОВА.

Нагадаємо, нещодавно партизани у Луганській області підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили техніку та особовий склад.

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