Луганских сепаратистов-похитителей людей заочно приговорили к 12 годам

В Луганской области городской суд Лисичанска вынес приговор пятерым так называемым "ополченцам", которые занимались похищением местного населения. Об этом сообщает "Судебный репортер".

В частности, указано, что осуждены Александр Тарубаров, которому отводят роль организатора, Сергей Тарубаров (младший брат Александра), Александр Овчаренко, Александр Угренинов и Сергей Скарга. Все - уроженцы города Лисичанск.

"Александра Тарубаров приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Он совершил рецидив, поскольку был осужден в 2013 году к условному наказанию. Всем остальным суд присудил по 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Они будут отбывать наказание с момента задержания. Теперь все пятеро находятся в розыске", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, с конца мая к концу июля 2014 года группа из пяти человек контролировала блокпост на выезде из Лисичанска в направлении Бахмута (Донецкая область). Сепаратисты объезжали Лисичанск и задерживали местных мужчин под предлогом нарушения так называемого комендантского часа или пребывания в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно показаниям пострадавших, "ополченцы" носили шевроны и георгиевские ленты. Они удерживали людей в помещении бывшего Лисичанского мясокомбината, а днем ​​возили на блокпост и заставляли выполнять физическую работу: выкапывать траншеи, окопы, строить баррикады, хозяйственные постройки, носить мешки с песком и т. п.

Отмечается, что следователям удалось установить семь пострадавших, но допускается, что таких было больше. Согласно показаниям потерпевших, продолжительность плена составляла от 2 дней до одного месяца. При этом похищенных отпускали, если их родственники платили выкуп.

В июле 2014 году на Лисичанск начали наступление военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Указанные "ополченцы" из стрелкового оружия и гранатометов начали обстрел позиций ВСУ. Через 2-3 дня сепаратисты бежали из блокопоста и похищенные ими люди разошлись по домам.

Напомним, ранее в Луганской области по материалам СБУ были приговорены к заключению двое информаторов террористической организации "ЛНР".