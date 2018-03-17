Луганських сепаратистів-викрадачів людей заочно засудили до 12 років

У Луганській області міський суд Лисичанська виніс вирок п’ятьом так званим "ополченцям", які займались викраденням місцевого населення. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Зокрема зазначено, що засуджено Олександра Тарубарова, якому відводять роль організатора, Сергія Тарубарова (молодшого брата Олександра), Олександра Овчаренка, Олександра Угренінова і Сергія Скаргу. Всі - уродженці міста Лисичанськ.

"Олександра Тарубарова засудили до 12 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Він учинив рецидив, оскільки був засуджений у 2013 році до умовного покарання. Всім іншим суд присудив по 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Вони відбуватимуть покарання з моменту затримання. Наразі всі п’ятеро перебувають у розшуку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, з кінця травня до кінця липня 2014 року група з п’яти осіб контролювала блокпост на виїзді з Лисичанська в напрямку Бахмута (Донецька область). Сепаратисти об’їжджали Лисичанськ і затримували місцевих чоловіків під приводом порушення так званої комендантської години або за перебування у стані алкогольного сп'яніння.

Відповідно до показів потерпілих, "ополченці" носили шеврони й георгіївські стрічки. Вони тримали людей у приміщенні колишнього Лисичанського м’ясокомбінату, а вдень возили на блокпост і змушували виконувати фізичну роботу: викопувати траншеї, окопи, складати барикади, будувати господарські споруди, носити мішки з піском тощо.

Наголошується, що слідчим вдалося встановити сімох потерпілих, але допускається, що таких було більше. Згідно з показами потерпілих, тривалість полону складала від 2 днів до одного місяця. При цьому викрадених відпускали, якщо їхні родичі платили викуп.

У липні 2014 року на Лисичанськ почали наступ військовослужбовці Збройних Сил України. Вказані "ополченці" зі стрілецької зброї та гранатометів почали обстріл позицій ЗСУ. Через 2-3 дні сепаратисти втекли з блокопоста і викрадені ними люди розійшлись по домівках.

Нагадаємо, раніше в Луганській області за матеріалами СБУ було засуджено до ув’язнення двох інформаторів терористичної організації "ЛНР".