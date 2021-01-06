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В Луганске произошел взрыв в доме, где живет командир боевиков "ЛНР"

Автор: Анастасия Рокитна

В неподконтрольном Луганске в жилом доме произошел взрыв. В этом доме живет командир боевиков "ЛНР" Ян Лещенко.

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Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

В результате происшествия пострадала квартира, в ней выбиты окна. Осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки.

Как сообщается, в этом доме проживает командир боевиков Ян Лещенко. Район происшествия оцеплен сотрудниками "полиции" и "комендатуры".

Напомним, главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.

В СБУ заявляли, что убийство Захарченко могло стать результатом внутренних "разборок" или зачистки с российской стороны; официальный Киев утверждал, что Украина была заинтересована в том, чтобы Захарченко был жив.

Как писало РБК-Украина, СБУ задержала бывшего силовика, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко.

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