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Луганская ТЭС осталась в заложниках у России из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения, - Волынец

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Луганск, Понедельник 13 декабря 2021 14:44
Луганская ТЭС осталась в заложниках у России из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения, - Волынец Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин с 2014 года так и не построил железнодорожный путь 40 км в город Счастье (Луганская область), из-за чего местная ТЭС остается полностью зависимой от поставок угля из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца.

"Местные жители оказались в заложниках - в зависимости от поставок угля антрацитовых марок из России. А все из-за того, что правительство не построило участок железнодорожного полотна в местную ТЭС с украинской стороны. В "Большую стройку", как в бездну, идут миллиарды гривен плательщиков налогов, но нет денег на обеспечение 40 км жизненно важного пути для целого региона", - заявил лидер профсоюза.

Он добавил, что критическая ситуация в регионе возникла в первую очередь по вине правительства.

"Теперь власти должны обеспечить энергетиков газом по доступным ценам. Потому что тепло должно стоить для всех украинцев одинаково", - отметил нардеп.

Как сообщалось, ранее народный депутат Сергей Шахов заявлял, что в связи с введенной Россией транспортной блокадой и остановкой поставок угля на Луганскую ТЭС регион оказался на грани техногенной катастрофы.

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