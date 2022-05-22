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Луганская область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться

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Луганская область, Воскресенье 22 мая 2022 11:15
Луганская область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Илона Свиридова

С 23 мая в Луганской области изменится время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Сообщается, что с завтрашнего дня ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки в Луганской области будут действовать с 21:00 до 05:00.

В эти часы на улице и других общественных местах по служебным удостоверениям имеют право находиться работники Луганской областной государственной администрации - областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

За соблюдением комендантского часа будут следить правоохранительные органы и военнослужащие.

Отметим, сегодня комендантский час в Луганской области начнется еще по-прежнему в 20:00.

Напомним, ранее Донецкая область тоже объявила о переходе на комендантский час с 21:00 до 05:00 с понедельника, 23 мая.

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Луганск Комендантский час
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