Луганская область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться

С 23 мая в Луганской области изменится время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Сообщается, что с завтрашнего дня ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки в Луганской области будут действовать с 21:00 до 05:00.

В эти часы на улице и других общественных местах по служебным удостоверениям имеют право находиться работники Луганской областной государственной администрации - областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

За соблюдением комендантского часа будут следить правоохранительные органы и военнослужащие.

Отметим, сегодня комендантский час в Луганской области начнется еще по-прежнему в 20:00.