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Луганська область змінила час комендантської години: коли буде починатися

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Луганська область, Неділя 22 травня 2022 11:15
Луганська область змінила час комендантської години: коли буде починатися Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Ілона Свиридова

З 23 травня в Луганській області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Повідомляється, що з завтрашнього дня обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування в Луганській області будуть діяти з 21:00 до 05:00.

У ці години на вулиці та інших громадських місцях за службовими посвідченнями мають право перебувати працівники Луганської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ.

За дотриманням комендантської години стежитимуть правоохоронні органи та військовослужбовці.

Зазначимо, сьогодні комендантська година в Луганській області почнеться як і раніше о 20:00.

Нагадаємо, раніше Донецька область теж оголосила про перехід на комендантську годину з 21:00 до 05:00 з понеділка, 23 травня.

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Луганськ Комендантська година
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