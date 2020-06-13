Lufthansa предложит своим пассажирам тесты на коронавирус перед вылетом

Фото: самолет авиакомпании facebook.com/Lufthansa)

Результаты тестирования должны быть готовы в течение четырех часов

Немецкая авиакомпания Lufthansa предложит своим пассажирам возможность сделать тест на коронавирус. Тестирование будут проводить перед вылетом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Возможность сделать тест появится в июне или в начале июля в аэропортах Франкфурта и Мюнхена (Германия), которые являются базовыми для авиаперевозчика.

Тесты в соответствующих центрах будут проводить фирмы-партнеры авиакомпании. Результаты тестирования должны быть готовы в течение четырех часов. Предложение особенно актуально для пассажиров, направляющихся в страны, которые при поступлении требуют показать результаты теста.

Компания рассматривает также возможность введения услуги относительно свободного среднего кресла в ряду по желанию пассажира в эконом-классе на дальнем рейсе. Услуга предусматривает дополнительную плату.

РБК-Украина писало, что Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне по 20 направлениям.

Ранее Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора