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Лучший сервис и максимальная выгода: что нужно знать про Trade-In в Цитрусе

 

В последние годы культура разумного потребления только начинает набирать обороты, в то время как Цитрус уже последние десять лет продвигает эту идею среди своих покупателей.

Одним из таких примеров является программа Trade-In, которая дает возможность обменять свое старое устройство на новое с компенсацией разницы стоимости.

И правда, нет смысла хранить старую технику, приобретая новую. Конечно, можно попытаться продать ее через ненадежные сайты, недооценив стоимость устройства или, еще хуже, попасть на мошенников. Но зачем тратить время и силы, когда есть официальные сервисные центры и программы обмена старых устройств, как Цитрус Обмен?

Рассказываем, как работает Цитрус Обмен (Trade-In) и почему с ним ваши покупки будут самыми выгодными и безопасными!

Цитрус Обмен — лидер рынка Trade-In в Украине

Цитрус является лидером по приему и продаже б/у iOS и Android-устройств.

Ритейлер предлагает сдать свое устройство в обмен на гарантированную скидку до 100% при покупке в сети магазинов или на официальном сайте.

Оценить свое старое устройство можно с помощью прозрачного калькулятора на официальном сайте, указав модель, состояние и наличие комплектации старого устройства, чтобы в два клика узнать его предварительную стоимость.

Финально оценить и принять ваше устройство по программе Цитрус Обмен смогут высококвалифицированные и компетентные специалисты сети Цитрус, которые сделают это быстро и максимально комфортно.

Отметим, что в прошедшем году Цитрус стал безусловным лидером рынка Trade-In в Украине, приняв:

  • 80% вторичного рынка смартфонов IOS и Android
  • 70% рынка б/у Macbook и iPad
  • 90% б/у Apple Watch

А все принятые устройства по программе Цитрус Обмен реализуются в сети сервисных центров Цитрус.

С Цитрус Сервисом ваши гаджеты в безопасности

Важно, что компания является авторизированным сервисным центром брендов Apple и Samsung, поэтому каждое принятое устройство по Trade-In проходит тщательную диагностику сертифицированными инженерами.

Если вы хотите приобрести б/у-гаджеты, то можете быть уверены, что получите не только оригинальное устройство, а еще и целый комплекс других преимуществ:

  • Расширенную гарантию на 12 месяцев
  • Возможность оформить беспроцентную рассрочку от банков-партнеров Цитруса
  • Застраховать устройство от внешнего воздействия и всех видов не гарантийной поломки по уникальной программе Цитрус Сервис Защита

Очевидные плюсы программы Цитрус Обмен (Trade-In)

Согласитесь, такой цикл услуг решает много проблем, одной из которых является борьба за экологию. А еще:

  • Вам не нужно самостоятельно искать покупателя для своего старого устройства
  • Стоимостью старого устройства или устройств вы можете оплатить до 100% новой покупки
  • Вы юридически защищены, особенно при покупке б/у-гаджетов
  • При покупке б/у-гаджетов вы получаете те же услуги, что и при покупке новых устройств
  • Цитрус является авторизованным реселлером, поэтому вы не рискуете попасть на мошенников

Кроме продаж б/у-устройств в сети Цитрус Сервис вы можете приобрести к своему гаджету стекло, чехол или сумку для Macbook.

Відрізнятись дозволено

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