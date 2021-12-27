Лучший сервис и максимальная выгода: что нужно знать про Trade-In в Цитрусе

В последние годы культура разумного потребления только начинает набирать обороты, в то время как Цитрус уже последние десять лет продвигает эту идею среди своих покупателей.
Одним из таких примеров является программа Trade-In, которая дает возможность обменять свое старое устройство на новое с компенсацией разницы стоимости.
И правда, нет смысла хранить старую технику, приобретая новую. Конечно, можно попытаться продать ее через ненадежные сайты, недооценив стоимость устройства или, еще хуже, попасть на мошенников. Но зачем тратить время и силы, когда есть официальные сервисные центры и программы обмена старых устройств, как Цитрус Обмен?
Рассказываем, как работает Цитрус Обмен (Trade-In) и почему с ним ваши покупки будут самыми выгодными и безопасными!
Цитрус является лидером по приему и продаже б/у iOS и Android-устройств.
Ритейлер предлагает сдать свое устройство в обмен на гарантированную скидку до 100% при покупке в сети магазинов или на официальном сайте.
Оценить свое старое устройство можно с помощью прозрачного калькулятора на официальном сайте, указав модель, состояние и наличие комплектации старого устройства, чтобы в два клика узнать его предварительную стоимость.
Финально оценить и принять ваше устройство по программе Цитрус Обмен смогут высококвалифицированные и компетентные специалисты сети Цитрус, которые сделают это быстро и максимально комфортно.
Отметим, что в прошедшем году Цитрус стал безусловным лидером рынка Trade-In в Украине, приняв:
А все принятые устройства по программе Цитрус Обмен реализуются в сети сервисных центров Цитрус.
Важно, что компания является авторизированным сервисным центром брендов Apple и Samsung, поэтому каждое принятое устройство по Trade-In проходит тщательную диагностику сертифицированными инженерами.
Если вы хотите приобрести б/у-гаджеты, то можете быть уверены, что получите не только оригинальное устройство, а еще и целый комплекс других преимуществ:
Согласитесь, такой цикл услуг решает много проблем, одной из которых является борьба за экологию. А еще:
Кроме продаж б/у-устройств в сети Цитрус Сервис вы можете приобрести к своему гаджету стекло, чехол или сумку для Macbook.
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