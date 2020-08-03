Лучшие телефоны 2020 года

Выбрать смартфон в 2020 году кажется почти нереальным. Но есть хорошая новость: для того, чтобы выбрать именно тот смартфон, который будет подходить лично вам, эксперты МТА провели исследования, и готовы представить вам топ 10 смартфонов 2020 года.

ТОП 10 современных смартфонов

Одним из топовых телефонов этого года является Samsung Galaxy S20. Модель S20 меняет наше видение мира благодаря инновационной камере со 100-кратным гибридным зумом, которая сочетается с самым датчиком изображения Samsung для получения превосходного качества изображения, мощным аккумулятором на 5000 мАч, и NFC.

Samsung Galaxy Note 10 - еще один качественный и современный смартфон от Samsung. Сильными сторонами Note 10 есть сильный корпус из надежного Gorilla Glass 6, HDR10 + экран с технологией динамического отображения тона, максимально удобный интерфейс One UI, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, невероятная тройная камера, и водонепроницаемость.

Samsung Galaxy S10 стоит внимания не меньше, чем другие смартфоны Samsung, ведь подходит тем людям, которые не являются фанатами больших телефонов. Компактный, но высокофункциональный - вот, что идеально описывает Samsung Galaxy S10. Операционная система One UI базируется на Android 9 Pie, QHD + AMOLED экран с диагональю 6.1 дюймов, три сверхсовременные камеры, защита от воды и пыли, интересный дизайн.

Если удобство для вас в приоритете, то обратите внимание на Samsung Galaxy A41 - бюджетный, современный, комфортный. Как один из самых легких и компактных телефонов 2020 года, Galaxy A41 порадует вас 6.1-дюймовым Super AMOLED экраном, оптическим сканером отпечатков пальцев и Face Unlock, тройной камерой, быстрым процессором и большим объемом памяти.

Следующие телефоны, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание - флагманы от Apple - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Apple уверяет: если вы хотите купить лучший смартфон этого года, то iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно то, что вам нужно, с Super Retina XDR OLED дисплеем, функцией Haptic Touch, ультраширокой впечатляющей камерой, а также фактурным матовым покрытием.

Xiaomi Mi 9T Pro - еще один наш фаворит. Super AMOLED дисплей с диагональю 6.39 дюймов, 4000 мАч батарея, три основных камеры и выдвижная селфи-камера, сканер отпечатков пальцев под экраном, а также палитра цветов на любой вкус - захватят каждого. Найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют, и убедиться в качестве этой модели, можно в нашем видеообзоре. Самые читаемые новости Минобороны ответило на угрозы России поставлять оружие на Донбасс Захват банка в центре Киева: что известно Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана, - МВД

Телефоны xiaomi, правда, известны не только благодаря 9T Pro, но и благодаря популярной модели Xiaomi Redmi Note 8 Pro. На первый взгляд, Note 8 Pro - обычный современный смартфон, но он максимально удобный: 6.53-дюймовый экран FullHD +, светодиодный индикатор уведомлений, корпус из сверхпрочного Gorilla Glass 5, современный процессор MediaTek Helio G90T, сканер отпечатков пальцев на задней панели, функция распознавания лиц.

Huawei P30 Pro - лучший смартфон Huawei на сегодня. Кроме молниеносного процессора Kirim 980, P30 Pro снабжен батареей на 4200 мАч, большим 6.7-дюймовым экраном с FullHD, камерами с 5- и 10-кратным зумом, ну и конечно впечатляющим дизайном.

OnePlus 7T Pro - китайский производитель, европейское качество, отличная цена. Основными достоинствами 7T является большой 6.55-дюймовый экран, три камеры на задней панели, один селф-камера, неплохая батарея на 3800 мАч, и металлический корпус.

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