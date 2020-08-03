Лучшие телефоны 2020 года

Выбрать смартфон в 2020 году кажется почти нереальным. Но есть хорошая новость: для того, чтобы выбрать именно тот смартфон, который будет подходить лично вам, эксперты МТА провели исследования, и готовы представить вам топ 10 смартфонов 2020 года.
Одним из топовых телефонов этого года является Samsung Galaxy S20. Модель S20 меняет наше видение мира благодаря инновационной камере со 100-кратным гибридным зумом, которая сочетается с самым датчиком изображения Samsung для получения превосходного качества изображения, мощным аккумулятором на 5000 мАч, и NFC.
Samsung Galaxy Note 10 - еще один качественный и современный смартфон от Samsung. Сильными сторонами Note 10 есть сильный корпус из надежного Gorilla Glass 6, HDR10 + экран с технологией динамического отображения тона, максимально удобный интерфейс One UI, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, невероятная тройная камера, и водонепроницаемость.
Samsung Galaxy S10 стоит внимания не меньше, чем другие смартфоны Samsung, ведь подходит тем людям, которые не являются фанатами больших телефонов. Компактный, но высокофункциональный - вот, что идеально описывает Samsung Galaxy S10. Операционная система One UI базируется на Android 9 Pie, QHD + AMOLED экран с диагональю 6.1 дюймов, три сверхсовременные камеры, защита от воды и пыли, интересный дизайн.
Если удобство для вас в приоритете, то обратите внимание на Samsung Galaxy A41 - бюджетный, современный, комфортный. Как один из самых легких и компактных телефонов 2020 года, Galaxy A41 порадует вас 6.1-дюймовым Super AMOLED экраном, оптическим сканером отпечатков пальцев и Face Unlock, тройной камерой, быстрым процессором и большим объемом памяти.
Следующие телефоны, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание - флагманы от Apple - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Apple уверяет: если вы хотите купить лучший смартфон этого года, то iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно то, что вам нужно, с Super Retina XDR OLED дисплеем, функцией Haptic Touch, ультраширокой впечатляющей камерой, а также фактурным матовым покрытием.
Xiaomi Mi 9T Pro - еще один наш фаворит. Super AMOLED дисплей с диагональю 6.39 дюймов, 4000 мАч батарея, три основных камеры и выдвижная селфи-камера, сканер отпечатков пальцев под экраном, а также палитра цветов на любой вкус - захватят каждого. Найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют, и убедиться в качестве этой модели, можно в нашем видеообзоре.
Телефоны xiaomi, правда, известны не только благодаря 9T Pro, но и благодаря популярной модели Xiaomi Redmi Note 8 Pro. На первый взгляд, Note 8 Pro - обычный современный смартфон, но он максимально удобный: 6.53-дюймовый экран FullHD +, светодиодный индикатор уведомлений, корпус из сверхпрочного Gorilla Glass 5, современный процессор MediaTek Helio G90T, сканер отпечатков пальцев на задней панели, функция распознавания лиц.
Huawei P30 Pro - лучший смартфон Huawei на сегодня. Кроме молниеносного процессора Kirim 980, P30 Pro снабжен батареей на 4200 мАч, большим 6.7-дюймовым экраном с FullHD, камерами с 5- и 10-кратным зумом, ну и конечно впечатляющим дизайном.
OnePlus 7T Pro - китайский производитель, европейское качество, отличная цена. Основными достоинствами 7T является большой 6.55-дюймовый экран, три камеры на задней панели, один селф-камера, неплохая батарея на 3800 мАч, и металлический корпус.
Независимо от того, планируете ли вы потратить деньги на смартфон с Android или на новенький iPhone от Apple, мы протестировали лучшие телефоны на рынке лично для вас на нашем сайте с лучшим ценам.