Лучшее такси по цене и качеству

Дешево, надежно и комфортно - это основные принципы работы такси в Киеве и Одессе «Авангард». Служба на рынке уже более 10 лет и успела заслужить к себе доверие людей.

Так почему именно «Авангард»:

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самое дешевое такси в Киеве и Одессе может быть комфортабельным, в этом случае все именно так;

вы можете быстро и безопасно перемещаться по городу на технически исправных машинах;

персонал дешевого такси «Авангард» рад помочь с погрузкой/выгрузкой багажа, выбором оптимального маршрута и т. д.;

вы можете быть спокойны за ваших детей, ведь в салоне по вашему запросу могут быть установлены детские кресла, отвечающие возрасту маленького пассажира;

в такси «Авангард» всегда вам рады, операторы принимают заявки 24 часа в сутки;

есть возможность заранее заказать машину (такси быстро реагирует на срочные заказы и принимает предварительные заявки, чтобы вы могли получить машину точно к указанному времени);

«Авангард» может гордиться большим автопарком, машины равномерно распределены по Киеву и Одессе, поэтому быстро прибывают на указанный в вызове адрес;

вы любите расходовать время и силы разумно - воспользуйтесь формой онлайн заказа для вызова такси https://avangard-taxi.kiev.ua/onlajn-zakaz/

просчет стоимости поездки с «Авангардом» прямо на сайте или во время разговора с оператором.

Какие еще услуги предлагает такси в Киеве и Одессе «Авангард»?

Курьерская доставка. Вам необходимо доставить посылку, подарок, документы, но нет времени ехать в другую часть города? Просто передайте необходимую вещь водителю такси и оповестите получателя, как ее можно забрать.

Кстати, тарифы службы есть на сайте https://avangard-taxi.od.ua/tarifi.html (для Одессы) и https://avangard-taxi.kiev.ua/tarifi/ (для Киева).

Услуга “Драйвер”. Опытный водитель доставит вас и ваше авто в указанное место в любое время дня и ночи.

Встреча в аэропорту. Просто укажите номер рейса и имя, тогда водитель сможет мониторить вашу посадку и встретит вас в зале прибытия аэровокзала Одессы или любого аэропорта Киева с табличкой.

Техническая помощь. У вас экстренный случай? Сел аккумулятор или возникли другие технические проблемы? «Авангард» 348 быстро придет на помощь.

Авто с кондиционером.

Автомобили для обслуживания торжеств или деловой поездки разного уровня комфортности.

Перевозка домашних животных.

Также Вы можете сделать заказ через удобное мобильное приложение (доступно для скачивания в AppStore и Google Play).

Каждая поездка с «Авангардом» в удовольствие! Убедитесь в этом сами!