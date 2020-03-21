Что лучше против коронавируса – мыло или санитайзер?

ВОЗ рекомендует в качестве профилактической меры и защиты от коронавируса частое мытье рук с мылом и использование спиртосодержащих дезинфектантов. Так что же лучше – санитайзер или мыло? Достаточным ли будет использование только антисептика или только мыла?

Вирусологи Украины работают в авральном режиме, выполняя поточную работу и предоставляя актуальную для населения информацию. Их мнение едино в одном – при доступе к мылу и воде, именно такому способу дезинфекции нужно отдавать предпочтение. Обеззараживающие гели нужны, когда вы находитесь в дороге, для обработки рук после контакта с деньгами, карточками, поручнями.

Как использовать санитайзер?

Антисептик на спиртовой основе – эффективное средство в борьбе с вирусами, оболочка которых липидная. Коронавирус инактивируется после обработки рук дезинфицирующими средствами в течение одной минуты. Так как спиртосодержащие растворы быстро испаряются, то для сохранения их активности, защиту требуется обновлять постоянно. При сильном загрязнении антисептик может и не обеспечить полноценную защиту (например, при контакте с металлической поверхностью), в этом случае рекомендуется мытье рук с антибактериальным мылом.

Какой выбрать антисептик:

надуксусная кислота;

этиловый спирт в концентрации не менее 60%;

антибактериальные гели на спиртовой основе;

хлоргексидин (бывает двух форм, но для защиты от вирусов лучше выбирать форму не на водной, а на спиртовой основе).

Чтобы санитайзер сработал эффективно, необходимо нанести достаточное количество жидкости на кожу. Не экономьте средство. Важно, чтобы все участки кожи рук были покрыты жидкостью. Обработка рук – не менее одной минуты, а если был контакт с выделениями больного человека – около 2-х минут. Приобрести антисептики с бесплатной доставкой по Украине можно на сайте Makeup.com.ua.

Дезинфекция в режиме самоизоляции

Если после приезда из страны с высоким риском заражения, вам требуется находиться дома в режиме самоизоляции, то лучший способ дезинфекции рук в таких условиях – мыло, так как его молекулы цепляют, а затем смывают микробы, вирусы, загрязнения. Подойдет, как обычное туалетное мыло, так и антибактериальное.

Для дезинфекции поверхностей можно использовать спирт и специальные растворы. Если в условиях паники приобрести антисептик не удается, попробуйте сделать его сами. Для этого нужен спирт, глицерин или гель алоэ вера, а также масло чайного дерева. Если спирта нет, подойдет водка, но все же ВОЗ рекомендует использование антисептиков, в составе которых есть спирт в концентрации не менее 60%.