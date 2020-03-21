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Що краще проти коронавируса - мило або санітайзер?

Новини » Прес-релізи     21.03.2020 - 15:54
Що краще проти коронавируса - мило або санітайзер?

ВООЗ рекомендує в якості профілактичного заходу і захисту від коронавируса часте миття рук з милом і використання спиртовмісних дезінфектантів. Так що ж краще - санітайзер або мило? Чи достатнім буде використання тільки антисептика або тільки мила?

Вірусологи України працюють в авральному режимі, виконуючи потокову роботу і надаючи актуальну для населення інформацію. Їхня думка єдина в одному - при доступі до мила і воді, саме такого способу дезінфекції потрібно віддавати перевагу. Знезаражувальні гелі потрібні, коли ви знаходитесь в дорозі, для обробки рук після контакту з грошима, картками, поручнями.

Як використовувати санітайзер?

Антисептик на спиртовій основі - ефективний засіб в боротьбі з вірусами, оболонка яких ліпідна. Коронавірус інактивується після обробки рук дезінфікуючими засобами протягом однієї хвилини. Так як спиртовмісні розчини швидко випаровуються, то для збереження їх активності, захист потрібно оновлювати постійно. При сильному забрудненні антисептик може і не забезпечити повноцінний захист (наприклад, при контакті з металевою поверхнею), в цьому випадку рекомендується миття рук з антибактеріальним милом.

Який вибрати антисептик:

  • надуксусна кислота;
  • етиловий спирт в концентрації не менше 60%;
  • антибактеріальні гелі на спиртовій основі;
  • хлоргексидин (буває двох форм, але для захисту від вірусів краще вибирати форму не на водній, а на спиртовій основі).

Щоб санітайзер спрацював ефективно, необхідно нанести достатню кількість рідини на шкіру. Не економте засіб. Важливо, щоб всі ділянки шкіри рук були покриті рідиною. Обробка рук - не менше однієї хвилини, а якщо був контакт з виділеннями хворої людини - близько 2-х хвилин. Придбати антисептики з безкоштовною доставкою по Україні можна на сайті Makeup.com.ua.

Дезінфекція в режимі самоізоляції

Якщо після приїзду з країни з високим ризиком зараження, вам потрібно перебувати вдома в режимі самоізоляції, то кращий спосіб дезінфекції рук в таких умовах - мило, так як його молекули чіпляють, а потім змивають мікроби, віруси, забруднення. Підійде, як звичайне туалетне мило, так і антибактеріальне.

Для дезінфекції поверхонь можна використовувати спирт і спеціальні розчини. Якщо в умовах паніки придбати антисептик не вдається, спробуйте зробити його самі. Для цього потрібен спирт, гліцерин або гель алое вера, а також масло чайного дерева. Якщо спирту немає, підійде горілка, але все ж ВООЗ рекомендує використання антисептиків, в складі яких є спирт в концентрації не менше 60%.

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