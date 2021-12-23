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Луческу стал тренером года в Румынии

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 14:26
Луческу стал тренером года в Румынии Фото: главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (fcdynamo.com)
Автор: Наталия Гурковская

Главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу признали лучшим футбольным тренером года на его родине, в Румынии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".

Таков результат ежегодного опроса, организованного авторитетным румынским изданием Gazeta Sporturilor.

В масштабном опросе приняли участие все тренеры, президенты и капитаны клубов румынского высшего дивизиона, а также журналисты и читатели Gazeta Sporturilor.

76-летний наставник стал лауреатом номинации "Тренер года" по версии издания пятый раз в своей биографии. Ранее Луческу признавали тренером года в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах. Отныне Луческу является рекордсменом по количеству побед в номинации, основанной в 2004 году.

В 2021 году Луческу завоевал с "Динамо" требл в первом же сезоне после того, как возглавил команду.

Как сообщалось, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

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Мирча Луческу
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