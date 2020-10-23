Лубківського розглядають кандидатом у речники ТКГ, - Резніков

Фото: Маркіян Лубківський (facebook.com / markian lubkivskyi)

Кандидатура Маркіяна Лубківського розглядається на речника української делегації в Тристоронній контактній групі. Однак остаточне рішення за головою делегації Леонідом Кравчуком та президентом Володимиром Зеленським.

Таку заяву зробив сьогодні на "Київському безпековому форумі" віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ.

"Він був послом України на Балканах, безпосередньо і в Загребі, і в Белграді під час тих подій. Він абсолютно в матеріалі. Плюс ви знаєте, що він був речником МЗС і СБУ. Тому якщо буде прийнято остаточне рішення Кравчуком і Зеленським про його залучення, я вважаю, що це буде хорошим досягненням для української делегації", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, наприкінці вересня РБК-Україна стало відомо, що в української делегації в ТКГ з'явиться речник. Співрозмовники видання говорили, що речником може стати Лубківський. Призначити речника вирішили після скандальних заяв Вітольда Фокіна, які стали причиною його звільнення з переговорної групи.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів Лубківський заявив, що ще не погодився стати речником української делегації в ТКГ.