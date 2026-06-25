Лубінець пропонує знизити прохідний бал НМТ

Омбудсмен зазначив, що цьогоріч абітурієнти складають іспити під постійною загрозою обстрілів. Процес тестування часто переривається через повітряні тривоги, технічні збої та необхідність багатогодинного перебування в укриттях.

За його словами, результати тестування зараз формуються під впливом зовнішніх обставин, а не лише віддзеркалюють реальні знання дітей. Це створює нерівні умови для вступу та призводить до величезного стресу серед випускників.

"Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни, а не змушувати дітей розплачуватися за її недоліки власним майбутнім", - наголосив Лубінець.

Фото: Лубінець зробив заяву щодо НМТ (інфографіка РБК-Україна)

Вимоги до уряду та Міносвіти

Окрім зниження граничного бала, ініціативу якого також поділяє Спілка ректорів закладів вищої освіти України, омбудсмен звернувся до уряду та МОН з такими пропозиціями:

повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань;

оприлюднювати тести та правильні відповіді після завершення НМТ;

забезпечити можливість складання НМТ дітям, які перебувають у місцях несвободи (наразі в Україні понад 150 таких підлітків).

Відсутність умов для організації НМТ

Лубінець нагадав, що організація цьогорічного НМТ супроводжується низкою труднощів через воєнний стан. Наприклад, в Одесі через повітряні тривоги випускники змушені були провести в екзаменаційному центрі понад 13 годин без належних умов.

Він зазначив, що лише третина обласних центрів працює в укриттях. Зокрема, на Сумщині і Харківщині - 100%, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях - близько 90%, у Київській - 70%, у Рівненській - 50%.

"Проте це лише вершина айсберга. Під час 138 моніторингових візитів до шкіл у 2025 році моя команда встановила: більшість укриттів не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах їх немає взагалі", - наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, фіксувалися випадки, коли діти втрачали можливість скласти іспит у визначений день через технічний збій і були змушені йти на додаткову сесію.