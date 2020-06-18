Лубинец: Рыбалка может помешать передаче АРМА своего арестованного завода

Народный депутат Дмитрий Лубинец потребовал парламентского контроля вопроса передачи арестованного завода экс-нардепа Сергея Рыбалка, из-за опасений вмешательства члена Высшего совета правосудия.

Об этом нардеп заявил с трибуны Верховной рады.

Также политик отметил, что ещё три года назад поднимал вопрос относительно бизнеса Сергея Рыбалка, который якобы вопреки законодательству Украины продолжал поставлять продукцию на оккупированные территории.

По данным ZIK, СБУ Сумской области ведётся досудебное расследование уголовного производства № 22019200000000006 от 5 февраля 2019 года по подозрению гражданина Шершень И.М. в осуществлении тяжких уголовных правонарушений: финансирование терроризма и против основ национальной безопасности Украины. В рамках данного производства Заречным районным судом был наложен арест на снековый завод Сергея Рыбалка в Синельниково, поскольку именно на его мощностях изготавливалась продукция для дальнейшей продажи в "ЛНР" и "ДНР".

Также Лубинец подчеркнул, что ранее Рыбалка удавалось избежать какой-либо ответственности и блокировать работу правоохранительных систем. Нардеп выказал опасения, что на данный момент, попытки повторятся и снова с участием Павла Гречкивского, который до своей каденции в Высшем совете правосудия, был адвокатом Рыбалка.

Напомним, ранее журналист Денис Казанский сообщил, что Активы бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки арестованы государством.