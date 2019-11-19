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У Ложкина прокомментировали обвинения в адрес главы "Укрэксимбанка"

Новости » Политика     19.11.2019 - 19:05
У Ложкина прокомментировали обвинения в адрес главы "Укрэксимбанка"
Фото: Борис Ложкин (facebook.com/boris.lozhkin)

У Ложкина прокомментировали арест Гриценко

Арест председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко — часть старой политической истории. Об этом "НВ Бизнес" сообщила пресс-секретарь Бориса Ложкина, Мария Попова, комментируя заявление Генеральной прокуратуры об обвинениях, выдвинутых Гриценко.

"Мы считаем, что этот арест — часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года. Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно упомянуть имя пятого президента страны и бывшей главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", — сказал она.

"Насколько мы понимаем, банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку — это революционный подход в понимании работы банков и залогов", — добавила Попова.

Как сообщалось, по версии Генпрокуратуры, Гриценко подозревается в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на 160 млн долларов на покупку холдинга UMH.

Прокурор заявила в суде, что, пытаясь обеспечить интересы экс-главы Администрации президента и экс-владельца UMH Бориса Ложкина, пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексея Филатова и бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверка, Гриценко в сентябре 2014 года "решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму 506 млн долларов, тем самым присоединился к преступной организации".

По словам прокурора, речь идет об одном из эпизодов дела о легализации 406 млн долларов экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга UMH.

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Новости Украины Борис ЛожкинУкрэксимбанк
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