У Ложкіна прокоментували звинувачення на адресу глави "Укрексімбанку"

Фото: Борис Ложкін (facebook.com/boris.lozhkin)

У Ложкіна прокоментували арешт Гриценка

Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка — частина старої політичної історії. Про це "НВ Бізнес" повідомила прес-секретар Бориса Ложкіна, Марія Попова, коментуючи заяву Генеральної прокуратури про звинувачення, висунуті Гриценку.

"Ми вважаємо, що цей арешт — частина старої політичної історії, яка звучала у виконанні прокурора Кулика в березні цього року. Черговий збіг медійних подій, в яких зручно згадати ім'я п'ятого президента країни та колишньої глави НБУ для вирішення політичних завдань (що, власне, зараз і відбувається в медійному просторі)", — сказав вона.

"Наскільки ми розуміємо, банкіра звинувачують у тому, що він "не перешкоджав" поверненню кредиту державного банку — це революційний підхід в розумінні роботи банків та застав", — додала Попова.

Як повідомлялося, за версією Генпрокуратури, Гриценко підозрюється у сприянні зняттю арештів з депозитів і застав за виданим банком кредиту на 160 млн доларів на покупку холдингу UMH.

Прокурор заявила в суді, що, намагаючись забезпечити інтереси екс-глави Адміністрації президента і екс-власника UMH Бориса Ложкіна, п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-заступник глави АП Олексія Філатова і колишнього першого віце-президента UMH Григорія Шверка, Гриценко у вересні 2014 року "вирішив використовувати свої службові повноваження, всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній UMH та заставного майна на суму 506 млн доларів, тим самим приєднався до злочинної організації"

За словами прокурора, мова йде про один з епізодів справи про легалізацію 406 млн доларів екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом купівлі холдингу UMH.