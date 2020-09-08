Ложкин: Украина занимает последнее место по уровню антисемитизма среди стран Центральной Европы 

Фото: Борис Ложкин (Kyiv Jewish Forum)

По его словам, сейчас мы наблюдаем возрождение жизни еврейской общины в Украине

Сегодня Украина занимает последнее место по уровню антисемитизма среди стран Центральной Европы, а еврейские организации становятся все более значимыми в жизни украинского общества.

Об этом заявил президент Еврейской конфедерацией Украины Борис Ложкин, анонсируя второй Kyiv Jewish Forum 2020, который пройдет в онлайн-режиме 8-9 сентября.

"Мы наблюдаем возрождение жизни еврейской общины в Украине. Очень активны как религиозные организации, так и нерелигиозные. Работают еврейские центры, еврейские школы, рестораны кошерной кухни. А число евреев в Украине на данный момент достигло 200 тысяч", - отметил президент Еврейской конфедерации Украины.

Как известно, в этом году форум откроют президент Украины Владимир Зеленский и президент ЕКУ Борис Ложкин. Трансляцию форума обеспечивает The Jerusalem Post.

Участие в KJF 2020 также примут сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, мэр Киева Виталий Кличко, историк Сергей Плохий, правозащитник Натан Щаранский и многие другие.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum прошел в Киеве в 2019 году, собрав более 500 участников из десятков стран мира.