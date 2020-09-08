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Ложкін: Україна займає останнє місце за рівнем антисемітизму серед країн Центральної Європи

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 12:35
Ложкін: Україна займає останнє місце за рівнем антисемітизму серед країн Центральної Європи
Фото: Борис Ложкін (Kyiv Jewish Forum)
Автор: РБК-Україна

За його словами, зараз ми спостерігаємо відродження життя єврейської громади в Україні

Сьогодні Україна посідає останнє місце за рівнем антисемітизму серед країн Центральної Європи, а єврейські організації стають все більш значущими в житті українського суспільства.

Про це заявив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, анонсуючи другий Kyiv Jewish Forum 2020 року, який пройде в онлайн-режимі 8-9 вересня.

"Ми спостерігаємо відродження життя єврейської громади в Україні. Дуже активні як релігійні організації, так і нерелігійні. Працюють єврейські центри, єврейські школи, ресторани кошерної кухні. А кількість євреїв в Україні на цей час сягає 200 тисяч", - зазначив президент Єврейської конфедерації України.

Як відомо, в цьому році форум відкриють президент України Володимир Зеленський і президент ЄКУ Борис Ложкін. Трансляцію форуму забезпечує The Jerusalem Post.

Участь у KJF 2020 також візьмуть змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, історик Сергій Плохій, правозахисник Натан Щаранський і багато інших.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum пройшов у Києві у 2019 році, зібравши понад 500 учасників з десятків країн світу.

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