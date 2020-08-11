Ложкин анонсировал проведение второго KJF

Второй Kyiv Jewish Forum пройдет в онлайн-режиме 8-9 сентября, и будет посвящен обсуждению сложных глобальных и региональных проблем, стоящих перед еврейскими общинами всего мира.

Об этом заявил президент Еврейской конфедерации Украины, первый вице-президент ЕАЕК Борис Ложкин на сайте ЕКУ.

По его словам, в панельных дискуссиях ожидается участие мировых политических лидеров, представителей еврейских общин и бизнеса.

В частности, к участию в форуме организаторами, Еврейской конфедерацией Украины и изданием Jerusalem Post, уже приглашены президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, оба премьер-министра Израиля, Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, представители Госдепартамента США, Палаты лордов Великобритании и многие другие.

Одна из панельных онлайн-дискуссий будет посвящена проблеме онлайн-антисемитизма, в которой ожидается участие соучредителя Google Сергея Брина, директора Twitter по вопросам государственной политики в Европе Карен Уайт и члена Наблюдательного совета Facebook Эми Пальмор.

Напомним, Первый Kyiv Jewish Forum прошел в Киеве в прошлом году и собрал более 500 участников из разных стран мира.