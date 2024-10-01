Льотчик "Джус" посмертно отримав звання "Герой України": що про нього відомо

Відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус" посмертно отримав звання Герой України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ президента України №658/2024.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Пільщикову із позивним "Джус" 30 вересня 2024 року.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.
Андрій "Джус" Пільщиков був пілотом винищувача МіГ-29 та служив у 40-й бригаді тактичної авіації. Він закінчив Харківський національний університет Повітряних сил.
З початком повномасштабного російського вторгнення Росії захищав українське небо, зокрема Київ, і був одним із "Привидів Києва".
У 2018 році він взяв участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо", де отримав свій позивний "Джус" від американських колег.
В інтерв'ю міжнародним ЗМІ, зокрема The Washington Post та BBC News, закликав Захід надати Україні сучасні винищувачі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Андрій Пільщиков з позивним "Джус" загинув 25 серпня 2023 року у Житомирській області. Трагедія сталася напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання. Тоді сталася авіакатастрофа, внаслідок якої зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, загинули три пілоти.
Нагадаємо, 26 серпня, під час масштабної повітряної атаки Росії на Україну, загинув ще один видатний український льотчик Олексій "Мунфіш" Месь. Під час свого останнього бойового вильоту він знищив три ворожі ракети та безпілотник.
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