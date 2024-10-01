Льотчик "Джус" посмертно отримав звання "Герой України": що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Пільщикову із позивним "Джус" 30 вересня 2024 року.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Хто такий "Джус"

Андрій "Джус" Пільщиков був пілотом винищувача МіГ-29 та служив у 40-й бригаді тактичної авіації. Він закінчив Харківський національний університет Повітряних сил.

З початком повномасштабного російського вторгнення Росії захищав українське небо, зокрема Київ, і був одним із "Привидів Києва".

У 2018 році він взяв участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо", де отримав свій позивний "Джус" від американських колег.

В інтерв'ю міжнародним ЗМІ, зокрема The Washington Post та BBC News, закликав Захід надати Україні сучасні винищувачі.