В Лос-Анджелесе названы победители кинопремии "Оскар"

В Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля стартовала церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020, названы победители. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram кинопремии.

Церемония награждения проходила в местном театре "Долби", трансляция велась в 225 странах, в том числе и в Украине (с 00:00 по киевскому времени). Церемония вручения статуэток началась в 03:00.

Первым свою статуэтку получил Брэд Питт за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

Награду в номинации лучший анимационный фильм получила "История игрушек-4". Лучший короткометражный фильм - "Окно напротив".

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты". Также эта лента получила награду как лучший фильм на иностранном языке. А коррейского режиссера Пон Чжун Хо назвали лучшим режиссером.

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик ДжоДжо" режиссера Тайка Вайтити.

Фильм "Однажды... в Голливуде" также получил награду за лучшую работу художника-постановщика. Художники-постановщики картины - Барбара Линг и Нэнси Хэй.

За лучший дизайн костюмов статуэтку получила Жаклин Дюрран, которая создала образы героев фильма "Маленькие женщины".

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика". Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)".

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн за фильм "Брачная история".

Лучший звуковой монтаж - фильм "Форд против Феррари", или же как его перевели в украинских кинотетарах - "Аутсайдеры". Также лента получила нараду и за лучший монтаж. Статуэтку вручили Майклу МакКаскеру и Эндрю Бакланду.

Лучший звук и учшая операторская работа у фильма "1917". А получив награду за лучшие визуальные эффекты фильм обошел "Мстителей" и "Звездные войны", вопреки прогнозам букмекеров и кинокритиков.

За лучший грим и прически награду Американской академии киноискусства получила лента "Скандал".

За лучшую музыку к фильму награду получила картина "Джокер" и композитор и исландский музыкант Хильдур Гуднадоуттир.

"Оскара" в номинации лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Звание лучшей актрисы и статуэтку вручили Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Лучшим фильмом признана лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.

Напомним, недавно украинка Ирина Цилык получила премию Сандэнс за свою документальную ленту "Земля голубая, как будто апельсин". Киноэксперты высоко оценили ее фильм и присудили победу за лучшую режиссуру. В данном фильме показана жизнь многодетной семьи, которая проживает на Донбассе в условиях войны.