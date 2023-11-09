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"Лос-Анджелес" знищив "Вегас", "Оттава" виграла битву Онтаріо: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: Анже Копітар закинув 400 шайб під егідою НХЛ (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Регулярна першість Національної хокейної ліги в ніч проти четверга продовжилася всього трьома матчами. Перемоги здобули "Оттава Сенаторз", "Флорида Пантерз" і "Лос-Анджелес Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

"Сенаторз" на виїзді розібралися з "Торонто". На шайбу Нюландера в більшості столичні хлопці відповіли голом Кубаліка з дистанції ще в першому періоді. У другій же 20-хвилинці Жиру та Чикрун двічі виводили "Оттаву" вперед, а "Мейпл Ліфс" відповіли лише шайбою Бертуцці.

У третьому періоді "Торонто" зрівняв рахунок зусиллями Робертсона. Та далі на льоду домінували "Сенаторз". Кубалік у більшості закинув із гострого кута, Штюцле перед воротами завершив швидку контратаку, а Жиру скористався помилкою голкіпера – 6:3 на користь "Оттави" в підсумку.

 

 

Натомість "Вашингтон" програв домашній матч "Флориді". На гол вінгера "Кепіталз" Манти "Пантерз" відповіли двома шайбами ще в першому періоді – Екман-Ларссон закинув із центральної зони, а Барков влучив із лівої зони вкидання. Утім, у другій 20-хвилинці "Вашингтон" вийшов уперед зусиллями Макмайла (меншість) і того ж Манти.

Довелося братися до справи Родрігесу. На старті третього періоду форвард замкнув дальню стійку – 3:3. А на початку овертайму разом із Барковим організував гольовий шанс для Райнхарта. Канадець не схибив.

 

 

Після безгольового першого періоду в Неваді "Кінгз" узялися до справи в другому. Спершу Кемпе вдало зіграв на добиванні після дальнього кидка Спенса. А згодом Мур перед воротами підправив шайбу за чисельної переваги "Лос-Анджелеса".

На старті фінальної 20-хвилинки рахунок став розгромним. Це Дюбуа в більшості проштовхнув "диск" за лінію з "п'ятака". Чинний володар Кубка Стенлі спробував огризнутися шайбою Карлссона. Та Копітар кидком у порожні ворота закрив матч. Гол став для нього 400-м у лізі.

Усі результати вечора НХЛ:

  • "Торонто" – "Оттава" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
  • "Вашингтон" – "Флорида" – 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
  • "Вегас" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

До слова, напередодні вінгер "Вінніпега" Аяфалло став першою зіркою дня з чотирма асистами.

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