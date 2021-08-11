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В Лондонском Тауэре заработал аудиогид на украинском языке по инициативе Елены Зеленской

Новина українською →
Лондон, Среда 11 августа 2021 05:18
В Лондонском Тауэре заработал аудиогид на украинском языке по инициативе Елены Зеленской Фото: по инициативе Елены Зеленской в Лондонском Тауэре заработал украинский аудиогид (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Лондонском Тауэре заработал аудиогид на украинском языке по инициативе Елены Зеленской. Проект осуществлен в рамках культурной дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

"В октябре 2020 жена президента, находясь в Лондоне, присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого аудиогида на украинском языке в Великобритании. Сегодня во всемирно известном Лондонском Тауэре появилась возможность прослушать экскурсию на украинском", - сообщается на сайте.

Отмечается, что запуск первого такого аудиогида в Великобритании - это важный шаг для популяризации украинской культуры и открытие новых возможностей для украинцев, которые живут за рубежом или путешествуют в другие страны.

"За последний год, начиная с июня 2020-му, несмотря на сложную ситуацию во всем мире и неустанную борьбу с коронавирусом, нам удалось распространить украинский язык по 27 локациям, запустив аудиогиды в самых известных культурных памятниках планеты. Уверена, что это только начало нашей большой миссии. Есть еще множество интересных мест в мире, где вскоре будет звучать украинский язык", - отметила Зеленская.

Первая леди инициировала запуск украиноязычных аудиогидов во Франции, Черногории, Швеции, Дании, Узбекистане, Италии, Кении и других странах мира.

Напомним, Елена Зеленская сообщила, что остров Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине.

Также Зеленская на заседании Совета безбарьерности представила "Справочник безбарьерности".

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