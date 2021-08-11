У лондонському Тауері запрацював аудіогід українською мовою з ініціативи Олени Зеленської

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України .

"У жовтні 2020 дружина президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня при підписанні Меморандуму з адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіду українською мовою у Великобританії. Сьогодні у всесвітньо відомому лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською", - повідомляється на сайті.

Відзначається, що запуск першого такого аудіогіду у Великобританії - це важливий крок для популяризації української культури і відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують в інші країни.

"За останній рік, починаючи з червня 2020-го, незважаючи на складну ситуацію в усьому світі і невпинну боротьбу з коронавірусом, нам вдалося поширити українську мову по 27 локаціях, запустивши аудіогіди в найвідоміших культурних пам'ятках планети. Впевнена, що це тільки початок нашої великої місії. Є ще безліч цікавих місць у світі, де незабаром звучатиме українська мова", - зазначила Зеленська.

Перша леді ініціювала запуск україномовних аудіогідів у Франції, Чорногорії, Швеції, Данії, Узбекистані, Італії, Кенії та інших країнах світу.