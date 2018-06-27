Лондонский суд вернул лицензию перевозчику Uber

Компании дали 15 месяцев испытательного срока

Во вторник, 26 июня, лондонский суд вернул компании Uber лицензию на перевозку пассажиров. Об этом сообщает ВВС.

По словам мера британской столицы, Садика Хана, на протяжении 15-месячного испытательного срока транспортные власти города будут следить, насколько компания выполняет городские правила.

В свою очередь, в компании Uber позитивно отреагировали на решение суда.

"Мы продолжим работать с транспортными властями Лондона, чтобы удовлетворить их беспокойство и завоевать их доверие, предоставляя наилучший сервис клиентам", - заявил генеральный менеджер Uber в Великобритании Том Элвидж.

Напомним, власти Лондона лишили перевозчика лицензии в сентябре прошлого года.

Причиной такого решения, муниципальные власти назвали отсутствие корпоративной ответственности, которая может иметь потенциальные последствия для общественной безопасности.

Позднее компания обжаловала решение лондонской службы транспортного контроля.

В Лондоне приложение Uber используют около 3,5 млн пассажиров и 40 тыс. водителей.