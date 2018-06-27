Лондонський суд повернув ліцензію перевізнику Uber

Компанії дали 15 місяців випробувального терміну

У вівторок, 26 червня, лондонський суд повернув компанії Uber ліцензію на перевезення пасажирів. Про це повідомляє ВВС.

За словами мера британської столиці, Садка Хана, протягом 15-місячного випробувального терміну транспортні влада міста будуть стежити, наскільки компанія виконує міські правила.

У свою чергу, в компанії Uber позитивно відреагували на рішення суду.

"Ми продовжимо працювати з транспортними владою Лондона, щоб задовольнити їхнє занепокоєння і завоювати їх довіру, надаючи клієнтам найкращий сервіс", - заявив генеральний менеджер Uber у Великобританії Тому Элвидж.

Нагадаємо, влада Лондона позбавила перевізника ліцензії у вересні минулого року.

за Причиною такого рішення, муніципальні власті назвали відсутність корпоративної відповідальності, яка може мати потенційні наслідки для суспільної безпеки.

Пізніше компанія оскаржила рішення лондонської служби транспортного контролю.

У Лондоні додаток Uber використовують близько 3,5 млн пасажирів і 40 тис. водіїв.