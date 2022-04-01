Лондонская биржа запретила торговлю российскими металлами

Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на складах, зарегистрированных на LME, в Великобритании ряда металлов из России. Запрет, в частности, касается, меди "Норильского никеля" и алюминия "Русала" и его предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение LME .

Запрет не касается металлов, вывезенных из России до 25 марта 2022 года.

Решение принято после объявления Великобританией 35-процентных дополнительных пошлин на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевого сплава.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.