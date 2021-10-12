Под Лондоном сошел с рельсов поезд, двое пострадавших

Под Лондоном сошел с рельсов поезд пригородной электрички с 50 пассажирами. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC.

Это произошло в конце линии к северу от Лондона, в городе Энфилд.

Электричка сошла с рельсов, врезалась в защитные барьеры и примяла их сверху, едва не врезавшись в здание станции и оставшись в вертикальном положении. Пострадали два человека, среди них и водитель.

Оператор Transport for London сообщил, что поезд в тот момент двигался на незначительной скорости, а машиниста перед выходом на работу проверяли по рутинными процедурами.