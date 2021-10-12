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Під Лондоном зійшов з рейок потяг, двоє постраждалих

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Енфілд, Вівторок 12 жовтня 2021 15:21
Під Лондоном зійшов з рейок потяг, двоє постраждалих Фото: під Лондоном зійшов з рейок потяг (twitter.com/simonharrisitv)
Автор: Анастасія Рокитна

Під Лондоном зійшов з рейок потяг приміської електрички з 50 пасажирами. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Це сталось в кінці лінії на північ від Лондона, в місті Енфілд.

Електричка зійшла з рейок, врізалася в захисні бар’єри та прим’яла їх зверху, ледве не врізавшись у будівлю станції і залишившись у вертикальному положенні. Постраждали двоє людей, серед них і водій.

Оператор Transport for London повідомив, що потяг на той момент рухався на незначній швидкості, а машиніста перед виходом на роботу перевіряли за рутинними процедурами.

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